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ЕС согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с потолком цен

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Страны Евросоюза окончательно согласовали создание временного механизма коррекции газового рынка с потолком цен. Об этом сообщается 22 декабря в пресс-релизе ЕС.

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«Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен. Регулирование направлено на ограничение эпизодов завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — указано в сообщении.

Отмечается, что постановление о потолке цен на газ вступит в силу 15 февраля и будет действовать в течение года.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что введение ценового потолка на газ не закончится ничем хорошим. По словам главы государства, ранее Евросоюз навязывал Москве рыночное ценообразование.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ценовой потолок на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

Россия подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.

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