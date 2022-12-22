Путин прокомментировал решение о потолке цен на газ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что введение ценового потолка на газ не закончится ничем хорошим.

«Это из той же оперы [что и потолок цен на нефть], опять попытка административного регулирования цен, она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, как и в нефтяной», — заявил Путин в ходе пресс-подхода 22 декабря, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам главы государства, ранее Евросоюз навязывал Москве рыночное ценообразование.

«Мы их уговаривали этого не делать, это приведет в росту цен. Именно так сейчас и получилось», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что «нас не слушают, не хотят, не любят». Он также посоветовал Европе прислушаться к американским специалистам.

«[Милтон] Фридман, известный экономист, лауреат Нобелевской премии, замечательную вещь сказал. Хотите получить дефицит помидоров — введите ограничение цен на помидоры, завтра у вас будет дефицит помидоров», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией.

«Если это нарушит контракты «Газпрома», мы оставляем за собой право подумать, а обязаны ли мы выполнять эти контракты», — отметил президент.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

В тот же день европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст заявил о том, что одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за 1 МВт·ч.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ценовой потолок на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

Россия подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.