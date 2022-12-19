Эксперт оценил последствия введения потолка цен на газ

Одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за МВт·ч. Об этом 19 декабря заявил европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст.

«Потолок цен на газ в €188 за МВт·ч… также является смехотворным и чисто символическим. Соглашение, которого они с таким трудом достигли до этого, было совершенно смехотворным — €275 за МВт·ч… но новое предложение не лучше… Ограничение цен в €100 за МВт·ч могло бы оказать некоторое влияние (на рынок. — Ред.), но ограничение в €188 за МВт·ч никогда не будет реализовано. Этот новый лимит цен не стабилизирует рынок: он не будет иметь никакого влияния. Текущая цена находится на уровне €100 за МВт·ч», — сказал Эрнст «РИА Новости».

Как отметил эксперт, в ЕС существуют принципиальные разногласия по вопросу ограничения цен газ. Германия выступает против этого, а министр экономики страны Роберт Хабек предостерегает о последствиях вмешательства в рынок и призывает страны ЕС проявлять осторожность. Эрнст считает позицию Германии правильной, поскольку рынок представляет собой баланс между спросом и предложением. При этом, по словам эксперта, европейская промышленность находится в тяжелом положении. Многие предприятия закрываются или вынуждены переходить с газа на топливо.

«Европейские страны, принимающие решения, не понимают, как им следовало бы вести переговоры с производителями газа на рынках СПГ. Если бы они провели двусторонние переговоры после создания своего рода закупочного центра, своего рода (центра. — Ред.) «ОПЕК покупателей», при этом покупая газ по €100 за МВт·ч и продавая обратно по рыночной цене с выгодой, это могло бы работать как гибридная модель», — добавил Эрнст.

Он считает, что спрос на газ в мире будет падать. Это связано с тем, что страны будут переходить на использование угля или пропана, поскольку установки по сжижению газа в странах-поставщиках газа достигнут необходимых мощностей для замены российского газа только в 2026, уточнил Эрнст году. Кроме того, по его словам, единственный построенный немецкий терминал СПГ может перерабатывать только 50–75 ТВт·ч газа. Это составляет половину мощности среднего СПГ-терминала, такого как Zeebruge в Бельгии, а в будущем плавучие СПГ-терминалы будут иметь мощность порядка 300–400 ТВт·ч, подытожил эксперт.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз вводит потолок цен на газ с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч. Как сообщили в совете ЕС, данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

19 декабря эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что Евросоюз установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.