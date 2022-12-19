Введенный ЕС потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля

Евросоюз вводит потолок цен на газ с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч. Об этом в понедельник, 19 декабря, говорится в заявлении совета ЕС.

«Механизм коррекции цен на газ может быть задействован с 15 февраля при соблюдении двух условий: если цена на газ продержится в течение трех дней на уровне €180 и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35», — говорится в сообщении.

В совете ЕС заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Ранее в этот день стало известно, что все страны ЕС согласовали лимит цен.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

19 декабря эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что Евросоюз установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.