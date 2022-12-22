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Газпрому запретили покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

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Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий (СП) с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Это следует из указа президента «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», опубликованного на официальном сайте правовой информации в четверг, 22 декабря.

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В тот же день Путин прокомментировал решение Евпропейского союза о введении потолка цен на газ. Он выразил уверенность в том, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим.

По словам главы государства, ранее Евросоюз навязывал Москве рыночное ценообразование, что уже вышло боком самому Евросоюзу.

Российский лидер также добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией и если эта ситуация каким-то образом нарушит контракты «Газпрома», Россия оставляет за собой право подумать, обязана ли она выполнять эти контракты.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

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