Новак предрек миру дефицит ресурсов и новый кризис через 5-10 лет

Мир может столкнуться с новым витком энергетического кризиса и нехваткой ресурсов через 5–10 лет из-за того, что западные нефтегазовые компании выводят средства из отрасли, но не инвестируют в нее. Об этом 25 декабря рассказал вице-премьер России Александр Новак в беседе с ТАСС.

«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса. В течение 5–10 лет мир столкнется с серьезными проблемами», — пояснил он, добавив, что данные сложности в первую очередь затронут Европу.

Новак также отметил, что страны Запада, устанавливая новые санкционные ограничения и потолки цен на энергоресурсы, принимают решения, исходя не из трезвого экономического расчета, а просто пытаясь заигрывать со своими избирателями.

«Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — резюмировал вице-президент.

Ранее, 24 декабря, Новак отметил, что российские энергоресурсы незаменимы, их невозможно заместить или отрезать от мирового рынка. Новак добавил, что Россия является крупнейшим игроком в энергетической сфере, экспортируя 20% природного газа и 20% нефти, которые представлены на мировом рынке. Он также напомнил, что РФ занимает третье место в мире по экспорту угля.

За день до этого, 23 декабря, Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

В тот же день он указал, что введение потолка цен на нефть приведет к ее дефициту и разгону инфляции. Новак отметил, что вводящие потолок цен страны вредят сами себя такими действиями. По его словам, Россия намерена прекратить продажу нефти в страны, соблюдающие потолок цен, и переориентирует поставки в другие регионы мира.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Москву. Кроме того, указал российский лидер, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти договоренности.