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Новак отметил незаменимость российских энергоресурсов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российские энергоресурсы незаменимы, их невозможно заместить или отрезать от мирового рынка, заявил 24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций», — сказал он в беседе с ТАСС.

Новак отметил, что Россия является крупнейшим игроком в энергетической сфере, экспортируя 20% природного газа и 20% нефти, которые представлены на мировом рынке. Он также напомнил, что РФ занимает третье место в мире по экспорту угля.

Ранее, 23 декабря, Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Москву. Кроме того, указал российский лидер, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти договоренности.

28 ноября аналитики центра «ИнфоТЭК» заявили, что для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля необходимо инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая расширение Восточного полигона. Кроме того, эксперты ожидают, что в 2023 году будет происходить формирование новой логистики и налаживание поставок на новые рынки, поэтому с 2024 года объем экспорта угля может снова начать расти.

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