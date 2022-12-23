Новак рассказал об ответных мерах РФ на потолок цен

Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер напомнил о готовящемся указе президента РФ Владимира Путина, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.

«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — сказал Новак.

По его словам, Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам. Новак считает, что в начале 2023 года может быть снижение на 5–7%, что составит порядка 500–700 тыс. баррелей в сутки.

Как заявил Новак, этот объем незначительный, но тем не менее «такие риски существуют».

Кроме того, вице-премьер отметил, что добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет на 2%, до 530 млн т, а нефтепереработка увеличится на 5%.

Ранее, 20 декабря, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо допустил, что Вашингтон и союзники могут в будущем еще сильнее снизить предельную допустимую цену на российскую нефть. Он подчеркнул, что после введения ограничений доходы Москвы от продажи топлива снизились, однако темпы добычи сырья сохранились.

19 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент изучает варианты ответа на ограничения цен на нефть со стороны западных стран. По его словам, уже есть предложения и «некие наработки, которые уложены на бумагу».

2 сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды. Так, Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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