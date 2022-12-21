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США допустили снижение потолка цен на российскую нефть
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США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

США намерены согласовать с союзниками уменьшение предельной цены на нефть из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вашингтон намерен обсудить дополнительное снижение ценового потолка на российскую нефть с партнерами и союзниками. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters.

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По его словам, хотя доходы РФ от продажи энергоносителей начали сокращаться, темпы нефтедобычи остались прежними. Адейемо допустил, что в будущем страны, поддержавшие инициативу по введению потолка, будут обсуждать ужесточение мер.

Также замглавы американского минфина отметил, что США продолжат оказывать экономическое давление на Россию, в частности, с целью ослабить возможности оборонного сектора страны.

Ранее, 15 декабря, американский журнал Foreign Policy отметил, что разногласия как по уровню ценового потолка, так и по нефтяному эмбарго усиливают опасения, что союзникам может быть трудно сохранить единство в отношении санкций против российской нефти.

Страны G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть от российских производителей. 5 декабря вступило в силу эмбарго на топливо, поставляемое в Евросоюз по морю. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Через три дня после вступления в силу ограничительных мер стоимость барреля нефти марки Brent упала до $76.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды. Так, вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.

Коллективный Запад усилил давление на РФ из-за спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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