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В США назвали последствия потолка цен на российскую нефть для ЕС

Foreign Policy: от потолка цен на российскую нефть пострадает Европа, а не Россия
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель скорее навредит Европе, чем сократит доходы России, о чем сообщил американский журнал Foreign Policy.

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И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

Согласно нефтяным котировкам и сделкам, российская нефть в данном ценовом диапазоне продавалась в течение последних нескольких лет. Кроме того, скидки на марку Urals сократились вдвое с момента начала спецоперации, говорится в публикации от 15 декабря.

Через три дня после вступления в силу ограничительных мер стоимость барреля нефти марки Brent упала до $76.

Кроме того, в январе следующего года ЕC может пересмотреть свое решение. Так, Польша выступала за цену в $30, в то время как Греция, Кипр и Мальта с этим не согласны. Несмотря на вводимые ограничения, такие страны, как Венгрия, Словакия и Чехия, договорились освободить от эмбарго трубопровод «Дружба».

В статье резюмируется, что разногласия как по уровню ценового потолка, так и по нефтяному эмбарго усиливают опасения, что ЕС может быть трудно сохранить единство в отношении санкций против российской нефти.

«Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств — членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени», — заключило агентство.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

12 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас высказал мнение, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

Эллинас отметил, что если цены останутся на этом уровне, то потолок на РФ не повлияет. Ограничения навредят РФ лишь при резком росте цен на нефть, добавил он.

В начале декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового потолка. Он полагает, что Европе придется платить больше за поставки сжиженного природного газа из Великобритании и США. Россия же сможет восполнить потери на рынке сбыта, обратившись к Индии или КНР.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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