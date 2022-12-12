На Кипре заявили об отсутствии влияния потолка цен на нефть на РФ

Западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке. При этом на РФ данные меры влияния не окажут. Об этом 11 декабря заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании (Cyprus Natural Hydrocarbons Company) Чарльз Эллинас в материале на сайте газеты Cyprus Mail.

Он напомнил, что рынки не поддаются контролю, в том время как Запад ввел потолок цен как способ ограничения прибыли России, сохраняя поступление нефти из страны на мировые рынки.

Аналитик подчеркнул, что Москва экспортирует большую часть нефти в Индию, Китай и другие страны Азии по цене около $50–55 за баррель, «то есть с дисконтом примерно в одну треть по отношению к цене нефтяной смеси Brent».

Эллинас добавил, что если цены останутся на этом уровне, то потолок на нее не повлияет.

Ограничения навредят РФ лишь при резком росте цен на нефть, добавил он.

Однако, если покупатели не из США или их союзников не станут придерживаться ценового потолка, Россия выиграет от резкого повышения мировых цен на нефть.

Также аналитик предупредил, что ценовое эмбарго стало крупнейшим вмешательством в мировой поток нефти за последние десятилетия и никто точно не знает его последствия. Он также добавил, что позиция Евросоюза (ЕС) и США заключается в том, что «планка цены может быть со временем снижена при намерении усилить давление на Россию», но до сих пор потолок цен имел лишь ограниченный эффект.

Также в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил на форуме в Эр-Рияде, что ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания.

По его мнению, с учетом всех факторов сложно говорить, будет ли данная мера успешной и поможет ли добиться политических сдвигов.

В начале декабря китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового «потолка». Он полагает, что Европе придется платить больше за поставки сжиженного природного газа из Великобритании и США. Россия же сможет восполнить потери на рынке сбыта, обратившись к Индии или КНР.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз (ЕС) российскую нефть. Также государства Евросоюза согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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