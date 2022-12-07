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В Китае предрекли Европе расплату за потолок цен на нефть из России

Global Times: Европе придется расплачиваться за ввод потолка цен на российскую нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После введения потолка цен на российскую нефть Европа будет вынуждена искать ей замену, тратя больше средств на сырье. Об этом заявил 6 декабря эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн изданию Global Times.

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«В итоге расплачиваться нужно будет самой Европе. Поскольку ей придется искать замену российской нефти и платить больше за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США», — приводит его слова издание.

По его словам, Россия всё же ощутит эффект от введения потолка цен, так как он ограничит возможности по экспорту нефти на Запад. Однако эксперт считает, что серьезного влияния данные санкции не окажут.

«Россия может найти покупателей, таких как Китай и Индия, чтобы восполнить этот пробел», — сказал эксперт.

Также Цуй Хэн предположил, что Россия может экспортировать нефть сначала в страны Ближнего Востока, а уже затем в Европу.

В этот же день Bloomberg сообщило, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть, Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости данного вида сырья, а также другие меры.

Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен на нефть начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Кроме того, 4 декабря Новак сообщил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 6 декабря заявил, что России в условиях ограничений Запада на нефть необходимо перенаправить поставки и заняться созданием страхового бизнеса по перевозке. По его словам, тогда у Москвы будет больше свободы действий.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова рассказала, что в результате таких действий западных стран рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены на нефть вырастут.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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