Эр-Рияд усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть
Ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания. Такое заявление 11 декабря сделал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — приводит его слова Bloomberg.
Глава минэнерго также отметил, что потенциальная реакция Москвы вносит долю неопределенности в прогнозы, когда речь идет о влиянии «потолка» на мировой рынок топлива. По словам бен Сальмана, с учетом всех факторов сложно говорить, будет ли данная мера успешной и поможет ли добиться политических сдвигов, на которые рассчитывает Запад.
Ранее, 6 декабря, китайский специалист Цуй Хэн спрогнозировал серьезный ущерб для еврозоны от ценового «потолка». Прежде всего, придется искать замену российскому топливу, а также платить больше за поставки сжиженного природного газа в Великобритании и США. Россия же, в свою очередь, сможет восполнить потери, обратившись к Индии или КНР.
Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз (ЕС) российскую нефть. Также государства Евросоюза согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
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