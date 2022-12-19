В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть

Россия рассматривает дополнительные предложения по вариантам ответа на потолок цен на нефть. Об этом заявил 19 декабря журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются», — сообщил Песков.

При этом он отметил, что работа над указом, содержащим ответные меры, близка к завершению.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

12 декабря старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава компании Кипрской углеводородной компании Чарльз Эллинас высказал мнение, что западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами в попытке нанести ущерб России при помощи введения потолка цен на нефть, поскольку им будет трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке.

Эллинас отметил, что если цены останутся на этом уровне, то потолок на РФ не повлияет. Ограничения навредят РФ лишь при резком росте цен на нефть, добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Российская Федерации не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».