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Новак спрогнозировал снижение добычи газа в России до 20% по итогам года

Новак: добыча газа в России упадет на 18-20% по итогам 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли, примерно на 18–20%, но наша газовая отрасль тем не менее в этом году добудет 671 млрд куб. газа, это тоже большой объем», — сказал он.

Новак уточнил, что из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов.

Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

Ранее, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Россию. Кроме того, указал президент, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти контракты.

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