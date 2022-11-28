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Аналитики назвали условия для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля необходимо инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая расширение Восточного полигона, говорится в статье аналитического центра ИнфоТЭК.

«Таким образом удастся наладить поставки в страны АТР. Другая часть средств должна быть направлена на импортозамещение оборудования, которое необходимо для отрасли», — пишут эксперты.

Они приводят данные Минэнерго, по подсчетам которого в угольную промышленность в течение следующих восьми лет нужно вложить 1–1,2 трлн рублей. Инвестиции призваны решить проблему переориентации поставок с Запада на Восток, которая возникла после вступления в силу эмбарго на ввоз российского угля в Европу.

«Для этого необходимо создание новых логистических маршрутов, так как нагрузка на действующие транспортные мощности сейчас уже достигла максимального уровня», — отметили аналитики.

Замминистра энергетики Сергей Мочальников также ранее говорил, что спрос на российский уголь сейчас больше, чем возможности его транспортировки.

В целом эксперты ожидают, что в 2023 году будет происходить формирование новой логистики и налаживание поставок на новые рынки, поэтому с 2024 года объем экспорта может снова начать расти.

Суммарный экспорт угля из России в прошлом году был равен 223 млн т. Из них в страны ЕС было поставлено 50 млн т — это 22% от всего российского экспорта. Поставки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 году составили 125 млн т. В текущем году на восточное направление планировалось перенаправить дополнительно 25 млн т.

В Минэнерго считают, что существует два сценария развития событий до 2030 года. Согласно негативному, к этому сроку добыча угля может упасть на 12,5% относительно показателей 2021 года (на 55 млн т), а объемы экспорта — на 30% (на 64 млн т). Согласно позитивному сценарию, уровень угледобычи снизится только на 3% (на 13 млн т), а экспорта — на 1,8% (на 4 млн т).

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