Новак назвал дефицит нефти и инфляцию последствиями введения потолка цен

Введение потолка цен на нефть приведет к ее дефициту и разгону инфляции. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы не приемлем любые вмешательства в энергетические рынки, в целом в рыночные инструменты. Потому что на самом деле это приведет только к рискам, к дефициту ресурсов на энергорынке, к росту цен», — сказал он в интервью телеканала «Россия 24».

Он отметил, что вводящие потолок цен страны вредят сами себя такими действиями.

«Наши коллеги, партнеры так называемые, которые вводят все эти экономические меры, считая их экономическими, — на самом деле они не экономические, а политические. С точки зрения экономики они только наносят вред самим себе», — добавил Новак.

По его словам, Россия намерена прекратить продажу нефти в страны, соблюдающие потолок цен, и переориентирует поставки в другие регионы мира.

«Компании перенастроили логистические схемы, договорились о платежах. В большей степени, конечно, мы сегодня видим, что в результате недружественных действий идет переориентация наших энергетических ресурсов на другие рынки, на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны — если речь идет о нефтепродуктах», — отметил вице-премьер.

Новак также прокомментировал возросший за последнее время дисконт российской нефти к другим маркам. По его словам, в ближайшие дни ситуация стабилизируется.

«На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне $80 за баррель марки Brent. Дисконт этот был высоким в начале года, затем снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенностей несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет»,

Ранее, 20 декабря, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо допустил, что Вашингтон и союзники могут в будущем еще сильнее снизить предельную допустимую цену на российскую нефть. Он подчеркнул, что после введения ограничений доходы Москвы от продажи топлива снизились, однако темпы добычи сырья сохранились.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент изучает варианты ответа на ограничения цен на нефть со стороны западных стран. По его словам, уже есть предложения и «некие наработки, которые уложены на бумагу».

15 декабря Минфин сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals за последний месяц составила $57,49 за баррель. С 1 января 2023 года ведомство снизит экспортную пошлину на нефть в РФ на $26,6 за тонну.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада. Он отметил, что российский бюджет не будет нести потери от этого ограничения, однако добавил, что в ситуации, когда потребитель будет определять цену на поставляемый продукт, может возникнуть коллапс отрасли.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель из-за падения спроса. При этом спрос на российскую нефть, отгруженную через восточные порты для азиатских потребителей, сохраняется. Сорт ESPO торгуется на уровне $68,72 за баррель.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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