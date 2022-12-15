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Средняя цена нефти Urals за месяц составила $57,49 за баррель

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Средняя цена на нефть марки Urals с 15 ноября по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель. Об этом 15 декабря сообщило Министерство финансов России.

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Согласно подсчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года понизится на $26,6 и составит $16,7 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $43,3.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада. Он отметил, что российский бюджет не будет нести потери от этого ограничения, однако добавил, что в ситуации, когда потребитель будет определять цену на поставляемый продукт, может возникнуть коллапс отрасли.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель из-за падения спроса. При этом спрос на российскую нефть, отгруженную через восточные порты для азиатских потребителей, сохраняется. Сорт ESPO торгуется на уровне $68,72 за баррель.

7 декабря стало известно, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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