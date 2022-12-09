Цена нефти марки Urals упала до $43,72 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель. Об этом 8 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

На долю Urals за последний год приходилось около 60% российского морского экспорта. По информации Argus, падение связано с отсутствием спроса на топливо в Европе, а не с введенным ранее потолком цен на российскую нефть.

При этом спрос на российскую нефть, отгруженную через восточные порты для азиатских потребителей, сохраняется. Сорт ESPO торгуется на уровне $68,72 за баррель.

Накануне сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года. В этот день февральский фьючерс торговался на уровне $75,74 за баррель.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

8 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой. Он отметил, что РФ готовит на нее ответную реакцию.