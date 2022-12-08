Силуанов заявил о подготовке Москвой ответных мер на потолок цен на нефть

Введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит на нее ответную реакцию. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время, по его словам, говорить о влиянии этого решения на российский бюджет преждевременно.

«Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные, встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение потолка», — сказал Силуанов, добавив, что эти меры будут названы в ближайшее время.

В этот же день в Минэнерго заявили, что введение потолка цен не является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что большая часть рынков доступна для российского товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова рассказала «Известиям», что в результате установленного ЕС потолка цен на нефть из РФ, а также введенного эмбарго рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены вырастут.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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