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Силуанов заявил о подготовке Москвой ответных мер на потолок цен на нефть

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит на нее ответную реакцию. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Эксперт оценил три возможных варианта ответа РФ на потолок цен на нефть

Глава Минфина добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время, по его словам, говорить о влиянии этого решения на российский бюджет преждевременно.

«Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные, встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение потолка», — сказал Силуанов, добавив, что эти меры будут названы в ближайшее время.

В этот же день в Минэнерго заявили, что введение потолка цен не является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что большая часть рынков доступна для российского товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова рассказала «Известиям», что в результате установленного ЕС потолка цен на нефть из РФ, а также введенного эмбарго рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены вырастут.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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