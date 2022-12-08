В Минэнерго отрицают серьезные последствия для России из-за потолка цен на нефть

В Минэнерго не согласны с тем, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Об этом сообщил «Известиям» 8 декабря первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, комментируя заявление экспертов Центробанка о возможном шоке для экономики РФ.

«Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — уточнил он.

По словам Сорокина, риск рецессии может добавлять волатильности, однако отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например дизеля, оказывают ценам поддержку.

«Также не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть», — добавил он.

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

5 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова рассказала «Известиям», что в результате установленного ЕС потолка цен на нефть из РФ, а также введенного эмбарго рынок потеряет объемы российского энергоресурса, а цены вырастут.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы государствам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

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