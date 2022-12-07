Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Происшествия
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Спорт
Глава МОКа заявил о желании Макрона видеть все страны на ОИ-2024 в Париже
Общество
Путин поручил осуществить нужные шаги для создания новых учебников по истории
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не будет подыгрывать НАТО
Экономика
Путин счел «не лишним» возмещение Украиной нанесенного Донбассу ущерба
Мир
Премьер-министр Грузии заявил об отказе оказывать военную помощь Украине
Общество
Суд признал законным 22-летний срок Сафронову по делу о госизмене
Мир
Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины
Армия
Пять боевиков ВСУ сдались в плен в Марьинке
Сюжет:

Эксперт оценил три возможных варианта ответа РФ на потолок цен на нефть

Эксперт Юшков: в противовес решениям Запада Россия должна применять исключительно рыночные инструменты
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три варианта ответных мер на нефтяные санкции, которые, по информации газеты «Ведомости», разработаны Москвой, не взаимоисключающие и могут применяться как отдельно, так и комбинировано, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 7 декабря.

По его словам, у рассматриваемых сценариев есть свои плюсы и минусы. При этом, по его мнению, российской стороне стоит осторожно относиться к регулированию и применять рыночные инструменты.

«Важно помнить, что мы критикуем США, Евросоюз (ЕС), придумавших потолок цены за то, что они разрушают рынок, отбрасывают рыночное ценообразование, что ведет к дисбалансировке. Нам не нужно уподобляться тем, кого мы критикуем», — отметил он, добавив, что, говоря о возможном установлении предела, ниже которого РФ не будет продавать, нужно быть осторожным.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

Как подчеркнул эксперт, необходимо следовать правилам рынка.

«В первом предложении (которое возможно рассматривают власти. — Ред.) — запретить продавать нефть (странам, которые ввели потолок цен. — Ред.). Здесь важно отметить опасность того, что там предлагается цепочки отслеживать и посредников также под санкции заводить или штрафовать», — уточнил аналитик.

Как отметил эксперт, посредник может и не знать, куда дальше пойдет эта нефть. Кроме того, он напомнил, что у стран, относящихся к коалиции государств, выступивших за потолок цен на нефть, и так введены запреты.

«Страны Евросоюза ввели эмбарго (на поставки российской нефти морским путем. — Ред.), США ввело эмбарго, Канада и Австралия не покупают российскую нефть, Япония вроде как сама себе разрешила приобретать по рыночным ценам только нефть с «Сахалина – 2». То есть, с той стороны цепочки и так введен запрет, и так оштрафуют всю цепочку, если они целенаправленно попытаются пропихнуть российскую нефть на европейский рынок», — отметил он.

В то же время, по его мнению, российская сторона должна, наоборот, продавать энергоносители всем, кто хочет приобрести нефть по рыночным ценам, и не следует вводить ограничения.

«Второе предложение — ввести законодательный запрет прописывать в формуле ценообразования, в контрактах привязку к потолку цены. Да, это вполне можно сделать. Я думаю, что это, по крайней мере, никакого вреда не нанесет», — считает Юшков.

По его мнению, в контрактах можно было бы прописывать, например, что должна быть привязка к сорту нефти. Но главное — чтобы это был рыночный механизм ценообразования, но не привязка к потолку стоимости.

Нефть толку: черное золото может подорожать до $100 из-за ограничений G7
Каких контрмер ожидать со стороны России

Говоря о третьем варианте (введении максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent), эксперт уточнил, что к этому тоже нужно осторожно относиться.

«Практика 2022 года показывает, что да, скидка у нас возрастала до $35 на каждый баррель, но потом уменьшилась», — напомнил он.

Аналитик отметил, что, несмотря на то что рынок перестраивается, можно наблюдать как компании с этим справляются, а скидки уменьшаются.

«Я думаю, что здесь в противовес решениям Запада, когда они применяют нерыночные инструменты, мы должны применять исключительно рыночные. Поэтому нужно осторожно относиться к этому регулированию. Никого не запугивать, а, наоборот, максимально привлекать покупателей нашей нефти», — заключил Юшков.

Главы министерств финансов стран G7 еще 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозящийся морским путем, на уровне $60 за баррель. 4 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

7 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что российская сторона разработала три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022