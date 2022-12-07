Эксперт оценил три возможных варианта ответа РФ на потолок цен на нефть

Три варианта ответных мер на нефтяные санкции, которые, по информации газеты «Ведомости», разработаны Москвой, не взаимоисключающие и могут применяться как отдельно, так и комбинировано, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 7 декабря.

По его словам, у рассматриваемых сценариев есть свои плюсы и минусы. При этом, по его мнению, российской стороне стоит осторожно относиться к регулированию и применять рыночные инструменты.

«Важно помнить, что мы критикуем США, Евросоюз (ЕС), придумавших потолок цены за то, что они разрушают рынок, отбрасывают рыночное ценообразование, что ведет к дисбалансировке. Нам не нужно уподобляться тем, кого мы критикуем», — отметил он, добавив, что, говоря о возможном установлении предела, ниже которого РФ не будет продавать, нужно быть осторожным.

Как подчеркнул эксперт, необходимо следовать правилам рынка.

«В первом предложении (которое возможно рассматривают власти. — Ред.) — запретить продавать нефть (странам, которые ввели потолок цен. — Ред.). Здесь важно отметить опасность того, что там предлагается цепочки отслеживать и посредников также под санкции заводить или штрафовать», — уточнил аналитик.

Как отметил эксперт, посредник может и не знать, куда дальше пойдет эта нефть. Кроме того, он напомнил, что у стран, относящихся к коалиции государств, выступивших за потолок цен на нефть, и так введены запреты.

«Страны Евросоюза ввели эмбарго (на поставки российской нефти морским путем. — Ред.), США ввело эмбарго, Канада и Австралия не покупают российскую нефть, Япония вроде как сама себе разрешила приобретать по рыночным ценам только нефть с «Сахалина – 2». То есть, с той стороны цепочки и так введен запрет, и так оштрафуют всю цепочку, если они целенаправленно попытаются пропихнуть российскую нефть на европейский рынок», — отметил он.

В то же время, по его мнению, российская сторона должна, наоборот, продавать энергоносители всем, кто хочет приобрести нефть по рыночным ценам, и не следует вводить ограничения.

«Второе предложение — ввести законодательный запрет прописывать в формуле ценообразования, в контрактах привязку к потолку цены. Да, это вполне можно сделать. Я думаю, что это, по крайней мере, никакого вреда не нанесет», — считает Юшков.

По его мнению, в контрактах можно было бы прописывать, например, что должна быть привязка к сорту нефти. Но главное — чтобы это был рыночный механизм ценообразования, но не привязка к потолку стоимости.

Говоря о третьем варианте (введении максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent), эксперт уточнил, что к этому тоже нужно осторожно относиться.

«Практика 2022 года показывает, что да, скидка у нас возрастала до $35 на каждый баррель, но потом уменьшилась», — напомнил он.

Аналитик отметил, что, несмотря на то что рынок перестраивается, можно наблюдать как компании с этим справляются, а скидки уменьшаются.

«Я думаю, что здесь в противовес решениям Запада, когда они применяют нерыночные инструменты, мы должны применять исключительно рыночные. Поэтому нужно осторожно относиться к этому регулированию. Никого не запугивать, а, наоборот, максимально привлекать покупателей нашей нефти», — заключил Юшков.

Главы министерств финансов стран G7 еще 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозящийся морским путем, на уровне $60 за баррель. 4 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

7 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что российская сторона разработала три варианта ответных мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».