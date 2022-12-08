Цена нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с декабря 2021 года
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в течение 8 декабря.
Цена ресурса с поставкой в феврале 2023 года доходила до $75,74 за баррель. Падение ниже $76 произошло впервые с 27 декабря 2021 года.
При этом январский фьючерс на нефть марки WTI опустился ниже $71,5 за баррель и торгуется на уровне $71,37.
Накануне цена нефти марки Brent оказалась ниже $77 за баррель. Стоимость топлива снижалась на 3,53% в ходе торговой сессии.
Ранее, 7 декабря, в министерстве энергетики США снизили прогноз на ожидающуюся среднюю цену на нефть Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель. Кроме того, ведомство изменило прогноз на 2023 год — с $95,33 до $92,36 за баррель.
Прогноз средней цены стоимости WTI также был снижен. По мнению экспертов управления, в 2022 году она составит $95,22 за баррель вместо $95,88, а в 2023 году — $86,36 за баррель вместо $89,33.