Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 2021 года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в среду, 7 декабря.

Отмечается, что по состоянию на 22:21 мск стоимость нефти снижалась на 3,53%, до $76,94 за баррель.

При этом к 22:54 нефть марки Brent торгуется на уровне $77,53 за баррель.

Ранее, 7 декабря, в министерстве энергетики США снизили прогноз на ожидающуюся среднюю цену на нефть Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель.

Более того, ведомство снизило и прогноз на 2023 года с $95,33 до $92,36 за баррель.

До этого, 6 декабря, цена на топливо марки Brent опустилась ниже $80 впервые с 6 января 2022 года.