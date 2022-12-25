Новак указал на дестабилизирующий Европу характер западных санкций

Установление потолка цен на российский газ, так же как и остальные антироссийские санкции, провоцирует глубокий дестабилизирующий Европу кризис, заявил 25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с ТАСС.

«Последнее решение о введении потолка цен на газ еще раз показывает, что западные коллеги руководствуются не экономическим здравым расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями. Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — отметил он.

По словам Новака, увеличение добычи природного газа в Норвегии и Великобритании будет носить лишь кратковременный характер, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) для стран Евросоюза могут не отличаться стабильностью.

«Они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако ресурсы там очень ограниченны, и это увеличение не будет долгосрочным. Если говорить про СПГ, то здесь тоже нет гарантий. При увеличении потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа также неминуемо столкнется с дефицитом», — пояснил вице-премьер.

Новак также объяснил причины, из-за которых на территории Европы сейчас не наблюдается острого дефицита природного газа.

«В этом году сыграли два позитивных для них фактора. Локдауны в Китае сдержали рост спроса, а теплая погода снизила в Европе объемы потребления. Однако, даже несмотря на это, европейцам пришлось сократить потребление газа в этом году на 40–50 млрд кубометров газа за счет закрытия предприятий по производству удобрений, газохимии, металлургии. И это только начало европейского кризиса энергообеспеченности», — резюмировал он.

Ранее в этот день Новак заявил о том, что мир может столкнуться с новым витком энергетического кризиса и нехваткой ресурсов через 5–10 лет из-за того, что западные нефтегазовые компании выводят средства из отрасли, но не инвестируют в нее. Он также подчеркнул, что страны Запада, устанавливая новые санкционные ограничения и потолки цен на энергоресурсы, принимают решения исходя не из трезвого экономического расчета, а просто пытаясь заигрывать со своими избирателями.

До этого, 23 декабря, Новак сообщил о том, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Москву. Кроме того, указал российский лидер, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти договоренности.