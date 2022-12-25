Песков назвал принципиальной позицию РФ по потолку цен на нефть

Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы. Об этом заявил в воскресенье, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это дело принципа, это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль.Путин» на канале «Россия 1».

Ранее в этом месяце Песков назвал введение потолка цен на нефть абсурдом и пообещал скорый ответ. Он заявил, что речь идет о возможной дестабилизации мирового энергетического рынка и синтетической подмене рыночных отношений.

Тогда же официальный представитель Кремля сообщил, что Россия продолжает анализировать ситуацию по этому вопросу.

Между тем, как отметил 25 декабря глава Минфина Антон Силуанов, санкции против России очень дорого обходятся самой Европе. От них, по его словам, выигрывают только США. Он отметил, что произошло то, что американцы давно хотели реализовать: их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились, но ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.