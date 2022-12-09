Песков назвал введение потолка цен на нефть абсурдом и пообещал скорый ответ

Введение потолка цен на нефть — абсурдный шаг, экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению. Об этом 9 декабря в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», — сказал он.

По словам Пескова, речь идет о возможной дестабилизации мирового энергетического рынка, синтетической подмене рыночных отношений.

«Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой. Он отметил, что РФ готовит на нее ответную реакцию.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

7 декабря издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает анализировать ситуацию и положение дел по этому вопросу.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.