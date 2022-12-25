Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Экономика
Аналитик предрек возвращение доллара в диапазон 65-70 рублей
Мир
Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества
Мир
Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки
Мир
В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом
Наука
В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в ночном клубе во Владивостоке
Мир
DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев
Экономика
Силуанов заявил о принципиальном отказе РФ поставлять нефть по назначенным ценам
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране
Сюжет:

Силуанов заявил о принципиальном отказе РФ поставлять нефть по назначенным ценам

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Плевать в потолок: что изменит ограничение цен на российскую нефть
Беспокойство по поводу исчезновения миллионов баррелей уже отразилось на котировках

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Мы будем искать новые рынки, новую логистику, возможно, это будет дороже», — сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о российском ответе на введенные ограничения.

Между тем, как отметил глава Минфина, санкции против России очень дорого обходятся самой Европе. От них, по его словам, выигрывают только США.

«Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ, — да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть, даже и более болезненно.<...> По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились <...> ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — подчеркнул Силуанов.

Ранее, 8 декабря, глава Минфина указывал, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит на нее ответную реакцию. При этом он добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для всего мирового рынка.

В этом же месяце вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. В связи с этим, добавил он, РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022