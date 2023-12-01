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СМИ узнали о задумке США вдвое снизить энергодоходы России к 2030 году

FT: власти США намерены в два раза снизить энергодоходы России к 2030 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Американские власти хотят вдвое сократить доходы России от продаж нефти, газа и других энергетических ресурсов к 2030 году. Об этом 1 декабря пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание приводит прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому в случае выполнения западных санкций в отношении российского энергетического сектора, к концу этого десятилетия экспорт нефти и газа РФ может сократиться «по меньшей мере на 40–50%».

По словам помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта, цель ограничений состоит в том, чтобы «скорректировать поведение России», сократив для РФ возможности для финансирования своей армии. Он отмечает, что санкций следует «придерживаться в предстоящие годы», пока не завершится конфликт на Украине.

«Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — приводит газета слова помощника госсекретаря.

Пайетт также рассказал о возможном усилении давления на российских грузоотправителей, тщательном контроле каждого груза, вызывающего подозрения у американской стороны.

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В декабре 2022 года Евросоюз перестал принимать нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, введено ограничение цен на ресурс при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Страховать и перевозить более дорогу нефть запрещено.

Позднее, 3 октября 2023 года, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно, напомнив о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

В начале ноября западные СМИ также писали, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Отмечалось, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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