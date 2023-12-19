Рекорд по-американски: почему США смогли снизить мировые цены на нефть

В начале декабря добыча нефти в США достигла рекорда — 13,3 млн баррелей в сутки. Это чуть больше другого исторического максимума, установленного в 2019 году. Американская нефтяная индустрия, прежде всего сланцевая, смогла удивить: несмотря на недоcтаточное инвестирование, сокращение числа буровых в сравнении с показателями до пандемии, желание фиксировать прибыль, а также враждебные отношения с текущей администрацией США, добыча нефти уверенно растет. Это уже повлияло на мировой рынок, где цены не увеличиваются, несмотря на регулярное сокращение добычи ОПЕК+. Причины очередного нефтяного ренессанса в Америке и его последствия — в материале «Известий».

Плохие предсказатели

В конце 2022 года Управление энергетической информации (EIA) США предсказало, что по итогам 2023-го производство нефти в стране вырастет до 12,5 млн баррелей в сутки. Правительственные эксперты явно недооценили свою индустрию. В реальности этот показатель был перекрыт на 800 тыс. баррелей, что примерно столько же, сколько сейчас добывает Венесуэла — традиционно один из важных игроков мирового нефтяного рынка.

— Действительно, добыча нефти в США довольно существенно выросла в 2023 году, — рассказал в интервью «Известиям» президент института энергетики и финансов Марсель Салихов. — За последние 12 месяцев добыча выросла примерно на миллион баррелей в день, или на 8,5%. Это довольно много. Одновременно количество работающих буровых установок за это время сократилось на 20%. Это приводило к тому, что ожидания по поводу добычи в США в этом году были довольно консервативными, однако они не оправдались.

Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

Надо отметить, что это не первый выход из кризиса для нефтянки США. В 2014 году решение Саудовской Аравии качать нефть по максимуму снизило цены на нефть в четыре раза, что обрушило рентабельность производителей — несколько лет они фактически работали в убыток. Не успела отрасль в 2019 году восстановить свои показатели (и даже установить новые максимумы), как случилась пандемия, в результате которой производство вновь упало, а количество буровых снизилось до минимума с 2000-х годов.

С 2021 года рост возобновился, но на сей раз с ограничениями. Во-первых, всё это время буровых действовало намного меньше, чем в периоды прошлых пиков. Во-вторых, изменилась структура рынка. Несколько игроков, агрессивно расширявшихся в прошлые годы, старались фиксировать прибыль и раздавать хорошие дивиденды. В-третьих, администрация Джо Байдена продемонстрировала недвусмысленную враждебность к американской нефтяной отрасли, ставя своей целью замену углеводородной энергии возобновляемыми источниками, обеспечивающие нулевые выбросы углекислого газа. Самым заметным проявлением такой враждебности стал запрет на бурение на федеральных землях, который был одним из первых указов администрации после ее прихода к власти в 2021 году.

Глубоко забурились

Хроническое недоинвестирование в сочетании с умеренно высокими ценами (незначительно превосходящими показатель безубыточности для немалого процента буровых) и рекордно высокими ставками рефинансирования по идее должны были привести к падению или хотя бы стагнации добычи. На данный момент можно констатировать, что произошло обратное. Почему?

По словам Марселя Салихова, можно выделить сразу несколько основных причин. Во-первых, это рост эффективности бурения горизонтальных скважин, которому способствовала консолидация отрасли и приход крупных игроков. Это позволило увеличить эффект масштаба и снизило стоимость финансирования инвестиций даже в текущих условиях высоких процентных ставок.

Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

Во-вторых, продолжает эксперт, политика ОПЕК+ по сокращению добычи способствует тому, что сланцевые компании США могут наращивать добычу, не опасаясь ее сильного падения. Подобное уже происходило в 2018–2019 годах. Отчасти повторяется подобный сценарий.

— В-третьих, ситуация в экономике США была довольно благоприятной, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. К примеру, в III квартале ВВП США вырос на 4,9% в годовом выражении. Сильная экономика приводит к росту потребление нефтепродуктов и поддерживает внутреннюю добычу, — указал Салихов.

Как отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, на новых скважинах в бассейне Пермиан средняя добыча нефти на буровую установку выросла до 1319 баррелей в сутки.

— Десять лет назад этот показатель составлял около 183 баррелей в сутки. Динамика по числу буровых и добыче действительно идут в разные стороны в 2023 году, что говорит о повышении производительности. Эксперты в отрасли отмечают разные технически моменты, способствующие росту производительности, в частности увеличение количества пробуренных скважин на буровую установку, увеличение средней длины бокового ствола и другие элементы, — комментирует собеседник.

Фото: Getty Images/Mario Tama

Стоит добавить, что в 2020–2021 годах на рынке скопилось большое количество «недоделанных» скважин, которые просто ждали своего часа. В условиях повышения цен многие компании стали активно их использовать, поскольку такие объекты требовали минимум инвестиций и готовы были давать продукцию в кратчайшие сроки. Запуск сотен таких буровых в 2022 году позволил многим компаниям заработать немалые деньги.

Отступление ОПЕК

Что будет дальше? Фундаментальное повышение эффективности добычи — долгосрочный фактор, который с рынка просто так не уйдет. Не случайно находящееся в состоянии многолетнего спада месторождение Баккен (штаты Северная Дакота и Монтана) в 2023 году смогло увеличить добычу сразу на 15%. Но не всё так безоблачно. Проблема с более длинными скважинами состоит в том, что хотя в моменте они могут производить больше, выбрать все имеющиеся ресурсы с их помощью сложнее. А значит, и спад добычи на них будет более быстрым. Второе затруднение связано с использованием незавершенных скважин. Их запас определенно не бесконечен, так что в какой-то момент увеличение добычи за их счет станет невозможным.

В отсутствие возможностей для быстрого роста и, напротив, спада на многих участках ключевым для дальнейшего развития американских нефтяных месторождений являются инвестиции. Однако с ними может возникнуть некоторые проблемы, по крайней мере при сохранении текущего курса властей на развитие в первую очередь зеленой энергетики. Эти соображения не позволяют говорить о долгосрочном росте добычи как о чем-то неизбежном.

Фото: Getty Images/Brandon Bell

Тем не менее прямо сейчас и на горизонте нескольких следующих месяцев нефть США будет доминировать на рынке, постепенно отъедая долю у прочих поставщиков, считая и ОПЕК+. Становится понятно, почему цены на нефть перестали расти, даже несмотря на последовательные усилия картеля и его ближайших союзников по ограничению добычи. Тем более что и рост потребления пока выглядит довольно слабым, учитывая дефляцию в Китае, слабое состояние европейских экономик и постепенное замедление в самих США.