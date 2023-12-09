Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы

Стратегический запас нефти в США уменьшился до самого низкого уровня за последние 30 лет. Сбивая цены на топливо, Вашингтон активно проводил интервенции, выбрасывая на внутренний рынок миллионы баррелей из запасов. В итоге, как сообщила Ассоциация нефтегазовой промышленности США, администрация Байдена только за год растратила 40% национальных запасов нефти. Теперь резерв придется пополнять, что в нынешней геоэкономической ситуации сделать совсем непросто. Как получилось, что США разбазарили запасы «на черный день», и чем это грозит Байдену перед выборами , выясняли «Известия».

Растратили резерв

О том, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до минимального уровня за 30 лет, сообщил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт телеканалу Fox News.

Автор цитаты Стратегический нефтяной резерв США (SPR) находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Изначально они создавались на случай чрезвычайных ситуаций. Если вдруг возникнут перебои с поставками сырой нефти, например, во время ураганов или военных операций.

Еще в конце 2021-го запасы достигали 600 млн баррелей. Уже к осени прошлого года там осталось 442,5 млн баррелей. А, как уточнили теперь в Ассоциации нефтегазовой промышленности, за год администрация президента США Джо Байдена потратила более 40% национальных резервов нефти.

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Причиной стало принятое год назад решение задействовать резервы для снижения цен на топливо на заправках, чтобы благополучно пройти избирательный цикл, подчеркнул Стюарт.

Рискованная распродажа

Действительно, в борьбе с высокими ценами на топливо весь прошлый (и этот) год Америка активно распродавала нефть из стратегического резерва — оттуда утекло несколько сотен миллионов баррелей. Нефтяные интервенции отчасти сработали.

— США, сокращая и продавая на рынке свои резервы по относительно высоким ценам и ограничивая тем самым их еще больший рост, одновременно с этим наращивали добычу, насыщая рынок тогда, когда страны — участницы ОПЕК+, наоборот, ограничивали объемы поставок. Эти действия в том числе позволили снизить инфляционное давление в США, — замечает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

Другое дело, что уже к июню стратегический резерв нефти в США оказался на минимуме с 1983 года — 346,8 млн баррелей.

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— 100-процентная загруженность американских хранилищ предполагает объем в районе 700 млн баррелей. Однако сейчас там лишь половина, причем значительное изъятие пришлось на период с марта прошлого года. В условиях высоких цен на энергоресурсы и освободившегося с уходом российских компаний европейского рынка США старались максимально экспортировать добытую нефть. Внутренние резервы же использовались в основном для поддержания цен и удовлетворения потребностей внутри страны, — отмечает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Угроза безопасности

Нынешний уровень запасов президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США назвал угрозой национальной безопасности страны. По его словам, пополнять запас придется тяжелой нефтью, тогда как в США в основном добывают легкую малосернистую, поэтому топливо придется импортировать. С нынешним уровнем цен задача непростая.

В администрации Байдена называли рубеж в $70 за баррель и ниже «приемлемым» для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI котируется на $3,5 выше этой отметки. Перспективы снижения нефтяных цен пока неочевидны. Рынок вскоре может ощутить отложенный эффект от нового сокращения добычи ОПЕК+.

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В конце ноября cтраны ОПЕК+ договорились о дополнительном уменьшении добычи нефти. Совокупный объем сокращений всеми членами альянса в 2024 году составит 2,2 млн баррелей в день. С учетом того что Эр-Рияд уже добывает меньше на 1 млн баррелей в день, а Россия — на 300 тыс. баррелей в день, дополнительно страны альянса сократят добычу на 900 тыс. баррелей в сутки.

— Восстановление запасов нефти может быть затруднительным, особенно если придется импортировать необходимые объемы, которые сможет предоставить только ОАЭ и Россия. Это может привести к увеличению зависимости США от импорта нефти и повышению рисков для национальной безопасности, — отмечает политолог Илья Марголин.

Объективные препятствия

Процесс восполнения запасов может растянуться и из-за технических ограничений. Их уже обозначили в министерстве энергетики США: сеть подземных пещер вдоль Мексиканского залива готова принимать лишь по 3 млн баррелей в месяц.

— Нетрудно посчитать, сколько может занять восполнение практически половины из 714 млн баррелей. Разумеется, после того как закончатся работы по модернизации хранилищ, расположенных в Техасе и Луизиане, эта цифра возрастет, но даже при условии, что оперативных изъятий нефти из резерва не будет, восполнение 350 млн баррелей потребует многих лет, — отмечает Антон Соколов, эксперт Российского газового общества.

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Аналитик обращает внимание и на устойчивое восстановление внутреннего потребления нефти в США. После ковидного провала оно возвратилось к 19 с лишним млн баррелей в день. При этом суточная добыча нефти в США пока не превышает 13 млн баррелей. Это также скажется на возможности восполнения резерва собственными силами без опоры на импорт.

Неприятность перед выборами

В результате у Белого дома фактически не осталось инструментов влияния на рынок — запасы уже распроданы. В преддверии грядущих в следующем году президентских выборов ситуация крайне неприятная.

— Она может негативно повлиять на рейтинг Байдена перед выборами, особенно если проблема с ценами на бензин и другие нефтепродукты усугубится. «Разбазаривание» резерва вызывает вопросы о правильности управления нефтяными ресурсами страны. Если резерв не будет восстановлен в ближайшее время, это может стать серьезным политическим и экономическим вызовом для администрации Байдена, ведь за время его президентства многие ресурсы были попросту истощены, в особенности военные, — указывает политолог Илья Марголин.

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