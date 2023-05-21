Смена стратегии: США снова заполняют государственный нефтяной резерв

Администрация США впервые за много лет решилась на пополнение своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 3 млн баррелей — крошечную часть от проданного в предыдущие два года объема, но здесь важнее то, что американское государство в принципе переходит от сбыта к закупкам в стратегические резервы. Период распродажи в свое время серьезно повлиял на стоимость ресурса на нефтяном рынке. Будет ли обратный процесс столь же значимым для котировок черного золота — разбирались «Известия».

Нефтяная копилка

Стратегический нефтяной резерв США (четыре подземных хранилища в штатах Луизиана и Техас) создан в 1975 году для противодействия резкому колебанию цен, которое едва не поставило американскую экономику на колени в ходе нефтяного эмбарго 1970-х . В конце 2021 года в резерве находилось 594 млн баррелей. Это было намного меньше исторического максимума (727 млн бочек в 2010 году) и составляло наименьшую цифру с начала века, но всё же являлось достаточным объемом, чтобы обеспечить 60 дней американского потребления.

Во второй половине нулевых администрация Дональда Трампа предлагала залить хранилища под завязку, пользуясь крайне благоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке, но конгресс отказал , сославшись на нехватку средств в бюджете. Это решение оказалось некстати в 2021 году, когда в США начала бушевать «энергетическая инфляция», приведшая к росту цен на бензин до уровня $4 за галлон (более доллара за литр). Для автомобилизированной американской экономики это стало остросоциальным вопросом, потребовавшим вмешательства со стороны администрации, чьи рейтинги стремительно падали.

Резервуары для хранения на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе Фото: AP Photo/David J. Phillip

В 2022 году к этому добавились еще и санкции против России, которые разогнали цену на нефть выше отметки в $100 за баррель. Таким образом, продажа нефтяного резерва воспринималась не просто как экономическая, но и внешнеполитическая стратегия. За 2022 год было реализовано более 200 млн баррелей, или более трети всего резерва. К концу года в хранилищах осталось только 372 млн баррелей. С коммерческой точки зрения это был довольно удачный шаг, так как средняя стоимость барреля в прошлом году составила $95, хотя для нефти непосредственно из SPR она, скорее всего, была несколько меньше.

Скажется ли пополнение резерва на рынке

О влиянии на рынок судить сложнее. В общей сложности объем продаж составлял чуть менее 550 тыс. баррелей в день. На первый взгляд, это немного — около 0,5% ежедневного мирового спроса и около 3% добычи в США. Однако стоит помнить, что в 2022 году рынок нефти находился в довольно неустойчивом равновесии, при котором даже небольшие объемы могли в краткосрочной перспективе значительно изменять цены. В конечном итоге средняя цена на нефть Brent по итогам года составила $100 за баррель против $71 годом ранее. В том, что черное золото не побило все рекорды, есть определенная «заслуга» нефтяных интервенций из SPR.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Тем не менее количественные потери были настолько велики, что заставили задуматься об угрозе национальной безопасности, так что к концу прошлого года к теме о восстановлении SPR вновь вернулись . Некоторые горячие головы предложили вообще стратегический резерв закрыть, чтобы ценообразование было полностью рыночным. Однако вряд ли это возможно: для ценовой стабильности существенно большие резервы (для предотвращения дефицита в случае стихийных бедствий) будут вынуждены хранить уже частные компании, а в США их деятельность основана именно на принципе «тощих запасов» (lean inventories), что в том числе и снижает цены. Между тем сырьевой суперцикл в 2020-е годы является весьма вероятным вариантом развития событий, и в случае последующих нефтяных шоков сбалансировать рынок в США может оказаться попросту нечем.

Вопрос цены

Пополнение резервов оказалось не таким уж и простым делом. Впервые соответствующие намерения были опубликованы администрацией США в декабре прошлого года. Планировалось закупить около 3 млн баррелей к февралю. Но сделки так и не состоялись, поскольку цены, судя по всему, не устроили правительство, планировавшее покупать нефть за $70. Напротив, из SPR в первые несколько месяцев были проданы еще около 10 млн баррелей, и еще 26 млн оказались под вопросом, поскольку США нуждаются в средствах для бюджета.

В марте министр энергетики США Дженнифер Гренхольм признала, что восстановление потраченного за несколько месяцев национального резерва потребует многие годы. Дело в ценах: администрация не хочет закупать нефть дороже, чем $72 за баррель, но такие возможности рынок предоставляет нечасто.

Сейчас планы сдвинуты на август — именно тогда, согласно заявлению американского минэнерго, ожидается приобрести те же 3 млн баррелей. Но для этого придется потолкаться локтями на рынке. Дело в том, что большая часть производимой в США (особенно на сланцевых месторождениях) нефти, — «легкая» и «сладкая», сырье отличается низкой плотностью и низким содержанием серы. Хотя эта нефть в принципе более дорогая, для хранения конкретно в американских резервных мощностях она не подходит, так как те изначально создавались под более вязкую и сернистую нефть — как и большинство американских НПЗ. Но именно такая нефть сейчас пользуется наибольшим спросом на мировом рынке, и цены на нее могут оказаться куда выше ожидаемых.

Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/John Schreiber

Несмотря на все эти обстоятельства, заявление американского минэнерго о возобновлении закупок немало воодушевило нефтяной рынок. На этом фоне котировки поднялись на 0,6%. Но предсказать долгосрочные перспективы такого шага, не связанные со спекулятивными реакциями нефтетрейдеров, намного сложнее . По мнению аналитика «Финам» Александра Потавина, заявленный объем поставок слишком мал, чтобы серьезно повлиять на динамику нефтяных котировок.

— Только закупки в сопоставимых с прошлогодними уровнями продаж объемах могут в этом году способствовать поддержке или развороту вверх цен на нефть, — сказал он.

Влияние Китая и России

Закупки в SPR могли бы поддержать спрос на нефть в ситуации, когда цены по сравнению с прошлым годом достаточно низки. Действительно, в качестве причины того, что, несмотря на инфляцию, средняя стоимость нефти в первые четыре месяца текущего года упала почти на $20 по сравнению с 2022-м, винят слабые показатели потребления, к примеру, недостаточно быстрое восстановление экономики в Китае. Однако в действии находятся и другие факторы — уже со стороны предложения.

Санкции против России и потолок на нефть подействовали парадоксальным образом: поставки из нашей страны упали не очень сильно, но значительная их часть идет теперь через непрозрачный «теневой флот». Россия тут, впрочем, далеко не в гордом одиночестве. К примеру, в апреле добыча нефти в Иране достигла четырехлетнего максимума, большая часть поставок идет окольным путем (через Малайзию и другие страны) в Китай. Наращивает добычу и Венесуэла, также находящаяся под санкциями. Таким образом, давление на цены оказывает в первую очередь растущее предложение, и перебить такое рыночное движение закачкой нескольких миллионов баррелей в резервы практически невозможно.

Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV