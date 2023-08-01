Польза воздержания: ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть

Мировые цены на нефть по итогам июля резко выросли. Североморская марка Brent, важная для вычисления цен на российские углеводороды и размера экспортной пошлины, подорожала сразу на $11 за баррель, до $85. Месячный рост стал самым большим с февраля 2022 года, а конкретно в июле последний раз такое повышение произошло два десятилетия назад. В этот раз одновременно совпали повышение спроса и снижение предложения, что и позволило значительно подняться черному золоту, еще недавно застывшему в коридоре $70–80 вопреки любым положительным для рынка новостям. Подробности — в материале «Известий».

Предложение: аскетизм производителей

В последние годы страны ОПЕК+ демонстрируют небывалый в XXI веке уровень сдержанности в объемах добычи. В прошлом году участники картеля и присоединившиеся к ним независимые нефтяные державы ограничили производство на 2 млн баррелей в сутки, в апреле к этой цифре добавились (или, если смотреть с точки зрения добычи, были вычтены) еще 1,66 млн баррелей. В июне Саудовская Аравия, считавшаяся главным стабилизатором рынка, пообещала сократить июльское производство на миллион баррелей, до 9 млн баррелей в сутки — одного из самых низких показателей в новейшей истории. Это самоограничение будет продлено как минимум на август. Наконец, Россия согласилась уменьшить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки и будет держать этот уровень до 2024 года. Учитывая, что нефть из нашей страны и так продается с некоторым дисконтом на многих рынках, такое ограничение выглядит логичным.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В 2010-е балансировкой предложения занимались по большей части США, которые с начала века увеличили свою добычу почти вдвое из-за стремительно растущего производства на сланцевых месторождениях. Они, в частности, не позволили ценам слишком сильно вырасти после аналогичных ограничений от ОПЕК+ в 2016-м и последующие годы.

Но сейчас ситуация иная. По данным Baker Hughes, в США продолжает уменьшаться число буровых, ныне опустившееся до 669. По сравнению с 2019 годом их стало меньше на 406 штук. Согласно прогнозу Goldman Sachs, общее увеличение нефтедобычи в США к концу года составит всего 200 тыс. баррелей в день. То есть в двадцать с лишним раз меньше, чем убрали с рынка представители ОПЕК+. Причины скромного роста уже описывались: это и исчерпание самых «жирных» месторождений, и нежелание американских нефтяников инвестировать в добычу на фоне недружественного ESG-режима в Белом доме, и стремление инвесторов не развиваться, а фиксировать прибыль.

К этому надо добавить и еще один существовавший у США рычаг — интервенции из стратегического резерва. В марте 2022 года администрация Джо Байдена объявила о продаже 180 млн баррелей из этих запасов для стабилизации рынка нефти. Эффект был не таким значительным, как предполагалось, но всё же определенную роль в установлении ценового равновесия он сыграл. В результате стратегический резерв сократился до 346 млн баррелей, что является самым низким показателем за 40 лет. Сейчас речь идет уже о частичном восстановлении резервов, что может повлечь за собой дополнительное давление со стороны спроса.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Taimy Alvarez

Справедливости ради, многие страны всё же наращивали свою добычу в последние месяцы. Скажем, Мексика, где добыча долгое время падала, увеличит ее в этом году на 80 тыс. баррелей. Рост фиксируется в Гайане, которая буквально ворвалась в число крупных мировых производителей, и в соседней Венесуэле, санкции против которой сейчас толком не исполняются. Особой строкой следует выделить Иран, где, по сообщениям местного минэнерго, добыча достигла 3,1 млн баррелей в день, что является максимумом с 2018 года, когда США ввели санкции против страны из-за отсутствия прогресса по ядерной сделке. Но всего этого оказывается явно недостаточно, чтобы заменить отсутствующую на рынке нефть из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+.

Спрос: с надеждой на будущее

Однако слабого предложения всё же было бы недостаточно для такого роста нефтяных котировок. В июле 2023 года был наконец-то превышен установленный в допандемийном 2019-м рекорд потребления. В минувшем месяце спрос составил 102,5 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. больше прежнего исторического максимума. Ключевую роль в этом сыграл сезон поездок, причем на всех континентах не отмечается значительный отказ от бензиновых автомобилей в пользу их электрических собратьев. Агентство Bloomberg сравнило количество ежесуточно потребляемой в мире нефти с 6,5 тыс. заполненных бассейнов. Можно констатировать, что некоторые смелые предположения о наступающем пике нефтяного спроса не сбылись — и не сбудутся в ближайшие годы. Колумнист агентства Хавьер Блас ожидает, что этого точно не произойдет до 2030 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Помимо сезонных факторов, спрос на нефть разгоняют лучшие, чем ожидалось, показатели экономики еврозоны и особенно США, где во II квартале ВВП вырос на 2,6%. Китай продолжает бороться за быстрый выход из связанного с локдаунами замедления экономики и, вероятно, будет подгонять ВВП стимулирующими мерами. Пока же КНР активно запасается нефтью, пользуясь довольно выгодной конъюнктурой.

В первом полугодии низкий спрос вкупе с относительно высоким предложением создавал избыток нефти на рынке в 800 тыс. баррелей в день. Во втором на рынке сформируется дефицит в 1,2 млн т, если существующие драйверы останутся в силе. Это может помочь нефтяным котировкам подняться до $100 за баррель, что еще в прошлом году являлось нормой. Отметим, что текущие котировки (в отличие от длительных периодов) зависят от спекулятивных инвесторов не меньше, чем от фундаментальных факторов, и разворот в сторону повышения цен на нефть, вероятно, только начался.

Стоит, однако, понимать, что в историческом масштабе с учетом инфляции нефть сейчас не является очень уж дорогой в долларовом выражении. К примеру, в первой половине 2010-х годов ее стоимость составляла с учетом инфляции нынешние $120–130 за баррель. Так что долгосрочный потенциал роста остается весьма приличным.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Одно из последствий нефтяного ралли для России — повышение стоимости российского бенчмарка Urals (хотя его адекватность реальным экспортным сделкам сейчас вызывает сомнения). В российских портах (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга) она теперь стоит выше $68 за баррель, что уже больше ценового потолка. США пытаются давить на импортеров российской нефти не в последнюю очередь для того, чтобы снизить котировки в целом, но реализовать замысел при нынешней конъюнктуре им будет сложнее, чем раньше.

Впрочем, рост цен на экспортную нефть пока не особо сказывается на курсе рубля, который, по словам министра финансов Антона Силуанова, вызван ситуацией с торговым балансом. Если в ближайшее время курс рубля не вырастет, будут немалые основания полагать, что не все нефтяные компании в полной мере возвращают полученную валюту в страну.