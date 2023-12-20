Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт МЧС России доставил гумпомощь для жителей сектора Газа
Общество
Жители рухнувшего в Петербурге дома больше месяца жаловались на трещины
Мир
В Белом доме рассказали о переговорах по гумпаузе в Газе
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Сюжет:

США обновили механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и их союзники обновили меры по обеспечению потолка цен на нефть из России. Об этом 20 декабря сообщило министерство финансов США.

«Вскоре мы начнем требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки», — говорится в опубликованном документе.

В заявлении минфина также говорится об удовлетворении результатами принятых мер.

«Мы сосредоточены на повышении степени соблюдения требований и других издержек для России. Члены коалиции рассматривают все имеющиеся доказательства и могут принять дополнительные меры», — сообщили в ведомстве.

Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы
Политика Вашингтона истощила американскую экономику

Также в этот день США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть.

В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками, например переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

5 декабря прошлого года страны G7 ввели потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, который составил $60 за баррель. Тогда президент РФ Владимир Путин установил запрет на поставки в государства, где будет обозначен лимит цен.

Позднее, с 5 февраля, в силу вступили такие же ограничения и на морские поставки российских нефтепродуктов. На баррель бензина и дизельного топлива был установлен потолок в $100 и в $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023