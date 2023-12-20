США обновили механизм соблюдения потолка цен на российскую нефть

США и их союзники обновили меры по обеспечению потолка цен на нефть из России. Об этом 20 декабря сообщило министерство финансов США.

«Вскоре мы начнем требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки», — говорится в опубликованном документе.

В заявлении минфина также говорится об удовлетворении результатами принятых мер.

«Мы сосредоточены на повышении степени соблюдения требований и других издержек для России. Члены коалиции рассматривают все имеющиеся доказательства и могут принять дополнительные меры», — сообщили в ведомстве.

Также в этот день США расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список четыре компании, которые занимаются транспортировкой нефти, и один нефтяной танкер.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть.

В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками, например переведет их на восточные рынки, как нефть и газ. При этом грандиозных убытков для России эксперт не прогнозирует.

5 декабря прошлого года страны G7 ввели потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, который составил $60 за баррель. Тогда президент РФ Владимир Путин установил запрет на поставки в государства, где будет обозначен лимит цен.

Позднее, с 5 февраля, в силу вступили такие же ограничения и на морские поставки российских нефтепродуктов. На баррель бензина и дизельного топлива был установлен потолок в $100 и в $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.