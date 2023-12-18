Экономист назвал несерьезным 12-й пакет антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Об этом 18 декабря «Известиям» заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Ранее в этот день ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Блок вводит ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы.

«В принципе, все эти санкции вегетарианские. ЕС нужно что-то засунуть в какой-то пакет. Мы разберемся с этими поставками. Переведем их, как перевели нефть и газ, на восточные рынки. Может быть, это будет с каким-то большим дисконтом по отношению к Европе. Просто им нужно вводить какие-то санкции, 12-й пакет, будет 13-й, будет 17-й пакет, уже все ключевые позиции выработаны», — сказал экономист.

Остапкович отметил, что, конечно, ввод новых санкций — это неприятно, но рестрикции не повлияют на ВВП, на рабочие места в России.

«Никакого грандиозного убытка для экономики страны не будут, но металлурги задумаются, металлургические предприятия где-то на первых порах, пока не поменяют логистику, пока не найдут новых партнеров. Конечно, у них будут какие-то небольшие убытки. Но это не нефтяной, не газовый бизнес — разберутся. ЕС главное заполнить пакет, но это всё — несущественные удары», — заключил он.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.