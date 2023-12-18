Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу после публикации в официальном журнале объединения, следует из заявления, опубликованного 18 декабря на сайте Европейского совета.

Новый пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Данный запрет распространяется на алмазы, которые происходят и экспортируются из РФ или следуют транзитом через страну, а также российские алмазы, которые обрабатываются в третьих странах.

«Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Рестрикции также подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию технологи и двойного назначения и ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу и трубы.

Кроме того, ЕС намерен обеспечить ограничение цен на нефть. Из документа следует, что Евросовет обеспечит более строгие правила соблюдения полотка цен на нефть. В частности, согласно заявлению, речь идет об «усилении механизма обмена информацией» для «идентификации судов и юрлиц», которые используют «обманные способы» обхода потолка цен.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Он добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.