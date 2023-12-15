Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения

Заместителю директора гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Тем самым Брянский областной суд удовлетворил ранее поданную жалобу на постановление об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Заменить меру пресечения в виде домашнего ареста <…> на запрет определенных действий», — сказал судья.

Женщина была задержана в субботу, 9 декабря, в связи с невыполнением своих обязанностей как завхоза гимназии по обеспечению безопасности в учебном заведении. На следующий день ей был назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 7 февраля 2024 года.

По версии следователей, замдиректора гимназии ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима в учебном заведении. В результате этого ученица смогла пронести в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников.

Ранее в этот день отца устроившей стрельбу школьницы Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Суд запретил ему общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу за исключением ряда близких родственников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и защитников. Также ему запрещено отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом по обстоятельствам, которые касаются дела.

Кроме того, женщине, работавшей в этой гимназии охранником, заменили меру пресечения на домашний арест до 16 февраля вместо заключения под стражу.

Трагедия произошла 7 декабря. 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. Состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей.

12 декабря обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения.