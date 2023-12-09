Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении

Заместитель гендиректора гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, задержали. Об этом сообщил «Известиям» источник в субботу, 9 декабря.

По словам собеседника, ее задержали после полуночи. Источник указал, что поводом стало то, что в ее обязанности как завхоза гимназии входит обеспечение безопасности в учебном заведении, что не было выполнено.

Собеседник уточнил, что, предварительно, завтра ей будет избрана мера пресечения в Советском районном суде Брянска.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила «Известиям», что причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что ученица была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Тем временем двое подростков, пострадавших при стрельбе и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Еще трое раненых, чье состояние оценивается как среднее, получают стационарное лечение в медицинских учреждениях Брянска.

8 декабря было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии № 5 после стрельбы. Директор ООО «Частная охранная организация (ЧОО) «Агентство Экскалибур» Сергей П. и охранница, у которой при себе не было ручного сканера, были задержаны. Как ранее выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники.

Отца девочки, устроившей стрельбу, также задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).