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Охраннице брянской гимназии заменили меру пресечения на домашний арест

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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Женщине, работавшей охранником гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, заменили меру пресечения на домашний арест до 16 февраля. Заседание суда состоялось 15 декабря.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на домашний арест», — передал слова судьи корреспондент «Известий».

Прокурор подтвердил, что надзорное ведомство просит отправить Галину Черткову под домашний арест. Ее адвокат согласилась, что суд выбрал слишком суровую меру пресечения в отношении подзащитной, отметив, что женщина «социально укоренена и 30 лет проживает в браке по одному адресу в микрорайоне «Автозаводец» Бежицкого района Брянска». Таким образом, под домашним арестом она не сможет скрыться и не будет общаться со свидетелями.

Как сообщил корреспондент, сама Черткова настаивает, что если ее вина в преступлении и есть, то она косвенная, поскольку путем визуального досмотра она «просмотрела» проносимое школьницей отцовское ружье, но ничего подозрительного заметила. Женщина добавила, что охраняет гимназию уже шесть лет, и за это время на нее не поступало ни одной жалобы.

При этом мама застреленной в гимназии девочки подтвердила, что смерть ее дочери наступила в том числе в результате халатности со стороны охраны гимназии.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Ранее в этот день отца школьницы, устроившей стрельбу, Дмитрия Афанаскина, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Он заявил, что первым делом намерен съездить на кладбище к дочери.

12 декабря обвиняемые по делу обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения. Среди подавших жалобы были Афанаскин, Черткова, директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный и заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова.

Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Поддубный и Черткова подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц, Католикова — в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

Трагедия произошла 7 декабря. 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. Состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска. Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей.

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