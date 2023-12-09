Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в ходе операции в секторе Газа командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом 9 декабря сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова привел телеканал i24.

«Есть очень большие успехи против ХАМАС, и у этого есть очень явные проявления: тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, [уничтожены], и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации», — сообщил Галант.

Кроме того, министр заявил об уничтожении туннелей и складов боеприпасов объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе.

Также отмечается, что военнослужащие заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные.

«Обещаю вам одну вещь: мы победим, другого варианта нет», — подытожил Галант на встрече с военнослужащими.

4 декабря в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

Ранее, 3 декабря, начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. По его словам, у ЦАХАЛ есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге сектора Газа так же эффективно, как и на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в тот же день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ранее, 23 ноября, ЦАХАЛ сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и ШАБАК.

20 ноября израильская армия уничтожила трех командующих ротами ХАМАС. Также израильские военнослужащие обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.