Реклама
Прямой эфир
Мир
FT сообщила о риске Украины остаться без обещанных Евросоюзом €50 млрд
Армия
Расчеты «Градов» поразили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении
Туризм
В АТОР заявили о положительной динамике в сфере выездного туризма
Происшествия
Пожар произошел на территории парковки у новостройки во Владивостоке
Мир
Al Mayadeen сообщил о массированном артобстреле сектора Газа со стороны ЦАХАЛ
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска
Мир
В Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру
Мир
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах увеличилось до 11
Армия
Российские БПЛА получат систему опознавания «свой-чужой»
Общество
В СК раскрыли обстоятельства убийства подростка на остановке в Иркутске
Происшествия
Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали
Происшествия
Спасатели в Хабаровском крае вышли на поиски пропавшего на льду мужчины
Сюжет:

В Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру

Глава ШАБАК Бар: Израиль уничтожит всех членов ХАМАС по всему миру
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил в воскресенье, 3 декабря, о планах еврейского государства полностью уничтожить ХАМАС.

«Кабинет министров [Израиля] поставил перед нами цель. Говоря словами улицы, она состоит в том, чтобы ликвидировать ХАМАС, и мы полны решимости сделать это», — приводит телеканал Kan слова Бара.

Он подчеркнул, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде». При этом операция по ликвидации палестинского движения может занять несколько лет, уточнил Бар.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Ранее, 3 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС лишит его возможности проводить новые операции.

2 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК объявили о ликвидации одного из давно находившихся в розыске командиров движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата. Согласно совместному заявлению двух ведомств, командир батальона был уничтожен при помощи военной авиации на основе точных разведданных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023