В Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру
Глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил в воскресенье, 3 декабря, о планах еврейского государства полностью уничтожить ХАМАС.
«Кабинет министров [Израиля] поставил перед нами цель. Говоря словами улицы, она состоит в том, чтобы ликвидировать ХАМАС, и мы полны решимости сделать это», — приводит телеканал Kan слова Бара.
Он подчеркнул, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде». При этом операция по ликвидации палестинского движения может занять несколько лет, уточнил Бар.
Ранее, 3 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС лишит его возможности проводить новые операции.
2 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК объявили о ликвидации одного из давно находившихся в розыске командиров движения ХАМАС Шеджая Вессама Фархата. Согласно совместному заявлению двух ведомств, командир батальона был уничтожен при помощи военной авиации на основе точных разведданных.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.