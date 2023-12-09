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США заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа в СБ ООН

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США в пятницу, 8 декабря, наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности (СБ) ООН о необходимости прекращения огня в Газе.

Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, подобные действия США фактически не дают СБ ООН вмешаться в продолжающийся в регионе конфликт и остановить рост числа жертв среди мирных жителей.

«В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — указал он.

Дипломат также подчеркнул, что день блокировки Вашингтоном резолюции теперь является «одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока».

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В этот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Ранее, 7 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

30 ноября сообщалось, что американские дипломаты на Ближнем Востоке указали Вашингтону на угрозу репутации страны в регионе из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Как отмечалось, опасения среди сотрудников Госдепартамента еще не привели к массовым отставкам, но существует мнение, что подход администрации президента США Джо Байдена к конфликту в Газе должен быть более сбалансированным, сказал один из нынешних чиновников ведомства.

До этого, 6 ноября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США отправили атомную подлодку класса «Огайо» на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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