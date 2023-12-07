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Очевидец указал на самое странное обстоятельство убийства Кивы

Очевидец рассказал о самом странном обстоятельстве в деле об убийстве Кивы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В охраняемый коттеджный поселок в Московской области, где ранее было совершено убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, почти нельзя было попасть посторонним лицам. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал «Известиям» очевидец по имени Андрей.

«Мне непонятно, как на территорию такого коттеджного поселка могли войти посторонние люди», — указал он.

Мужчина также добавил, что Кива проживал в гостинице, располагающейся на территории охраняемого поселка.

Ранее, 6 декабря, источник «Известий» сообщил, что убийца дважды выстрелил в Илью Киву, приблизившись к нему со спины. Источник отметил, что первая пуля попала в область сердца, затем последовал контрольный выстрел в голову. Но, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел, поскольку пуля попала в сердце.

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, стало известно в тот же день. Труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На его голове была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

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Тогда же спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что Кива был в курсе, что спецслужбы Украины ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

По факту убийства Кивы в СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям», что убитый экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива открыто выступал против режима президента Украины Владимира Зеленского, что являлось для того угрозой. Коротченко напомнил, что Кива доводил свою позицию в эфире российских телеканалов, в связи с чем был, очевидно, признан опасным оппонентом и угрозой для Зеленского.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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