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Главред журнала «Национальная оборона» назвал возможную причину убийства Кивы

Коротченко: Кива был политическим оппонентом Зеленского и угрозой для него
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Убитый в среду, 6 декабря, экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива открыто выступал против режима президента Украины Владимира Зеленского, что являлось для того угрозой. На это указал в беседе с «Известиями» в среду, 6 декабря, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Человек выступал оппонентом Зеленского. Разумеется, за свою политическую карьеру он совершил, я бы сказал, целый ряд кульбитов, но тем не менее пришел к выводу о том, что режим Зеленского — враг украинского народа», — отметил он.

Коротченко напомнил, что Кива доводил свою позицию в эфире российских телеканалов, в связи с чем был, очевидно, признан опасным оппонентом и угрозой для Зеленского.

«Соответственно, была предпринята операция по его ликвидации, которую проводили украинские спецслужбы. <…> Либо главное управление разведки, либо Служба безопасности Украины. Это те структуры, которые уже отметились терактами на территории Российской Федерации», — указал главный редактор журнала.

Он также выразил надежду на то, что российские спецслужбы и правоохранительные структуры достаточно быстро и квалифицированно проведут расследование и виновные будут установлены и наказаны.

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Тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцово 6 декабря. Его нашли в парке сотрудники близлежащего отеля. Они вызвали экстренные службы.

По факту убийства Кивы было возбуждено уголовное дело, о чем сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что Кива был в курсе, что спецслужбы Украины ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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