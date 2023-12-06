В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы

Спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом 6 декабря сообщает издание «Страна».

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что за убийство Кивы несет ответственность Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее в этот же день украинский Telegram-канал УНИАН со ссылкой на источники также сообщил, что смерть Кивы стала результатом операции Службы безопасности Украины.

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в этот же день рассказал источник «Известий». По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

До этого, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Британия, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.