Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Киву к 14 годам

Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил суд на своем сайте.

Уточняется, что рассмотрение уголовного дела осуществлялось в отсутствие обвиняемого, так как экс-нардеп, предположительно, находится в России.

«Приговор суда еще не вступил в законную силу и в течение 30 дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовском апелляционном суде», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 января, сообщалось, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на майдане в феврале 2014 года. В украинском государственном бюро расследований тогда напомнили, что ранее Януковича уже заочно арестовывали по ряду других дел.