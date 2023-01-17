На Украине снова заочно арестовали экс-президента Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на майдане в феврале 2014 года. Об этом во вторник, 17 января, сообщил офис генерального прокурора Украины.

«Суд дал разрешение на арест экс-президента по делу о расстреле митингующих. При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о событиях 18–20 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований (ГБР) утверждает, что в результате действий Януковича и руководителей силовых ведомств во время акции протеста погибло по меньшей мере 76 человек, свыше 800 демонстрантов пострадали.

В ГБР напомнили, что ранее Януковича уже заочно арестовывали по ряду других дел, в том числе по обвинению в узурпации власти и за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Сейчас политик проживает в России.

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста. Организаторы обвинили Януковича в отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Ответственность за произошедшее власти Украины возложили на возглавлявшего тогда страну Януковича. В ночь на 22 февраля протестанты захватили правительственный квартал. Янукович вынужденно покинул Киев.

Закон о лишении Януковича звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года. Рада проголосовала за него 4 февраля, а 9 февраля документ был направлен на подпись занимавшему тогда пост президента Петру Порошенко.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив к 13 годам тюрьмы.

В январе 2022 года экс-президент Украины подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что у парламента нет полномочий лишать его должности главы государства, кроме как через импичмент.