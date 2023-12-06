В Подмосковье нашли труп бывшего нардепа рады Ильи Кивы

В подмосковном Одинцово найдено тело бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный вызов 112».

На месте работают экстренные службы.

Ранее, 13 ноября, Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщалось, что дело рассматривалось в его отсутствие, потому что, как тогда предполагалось, экс-нардеп находился в России.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреля 2022 года Британия, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.