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Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады

В политика дважды стреляли, он потерял много крови
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В ночь на пятницу, 27 октября, на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено покушение. В него дважды стреляли, политик потерял много крови, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. За жизнь Царева борются врачи. В разговоре с «Известиями» Рогов назвал покушение терактом. В настоящее время личность преступника не установлена, по факту покушения заведено уголовное дело. Подробности события и биография Олега Царева — в материале «Известий».

Что известно о нападении на Олега Царева

О нападении на политика в Ялте сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Согласно данным, покушение было совершено возле дома экс-депутата, он получил два огнестрельных ранения и потерял сознание. Друзья и близкие подтвердили сам факт покушения, однако актуальная информация о состоянии здоровья политика пока неизвестна.

По данным Владимира Рогова, состояние Олега Царева оценивается как тяжелое, он потерял много крови. На данный момент политик доставлен в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Сейчас идет активный поиск преступника.

Олег Царев

Лидер общественного движения «Юго-Восток» Олег Царев на митинге в честь объявления результатов референдума о статусе Луганской области, 12 мая 2014 года

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

ФСБ России возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

В свою очередь глава Следственного комитате Александр Бастрыкин также поручил ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю возбудить уголовное дело по факту покушения, а также установить обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Олег Царев — один из самых последовательных и непримиримых противников нынешнего киевского режима, заявил «Известиям» депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

— Он всегда имел свое мнение, и его голос на ТВ и в соцсетях был достаточно громким, чтобы быть услышанным миллионами, а значит, автоматически вызвать ненависть украинских нацистов, — добавил депутат.

По мнению Алексея Журавлева, подобраться к Цареву на Украине хотели давно, информация о подготовке покушений периодически появлялась в Сети.

— Одна из таких попыток чуть было не привела их к успеху. Очень надеюсь, что Олег, сильный и мужественный человек, выкарабкается после нападения и останется в строю. В борьбе с Украиной он из когорты самых надежных и бескомпромиссных, из тех, с кем можно ходить в разведку, — подытожил Алексей Журавлев.

Кто такой Олег Царев, чем известен

Олег Царев считается украинским политиком пророссийского толка. В прошлом был народным депутатом Украины IV–VII созывов, а также членом фракции Партии регионов, некоторое время был советником премьер-министра Украины Николая Азарова. С июля 2014 по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).

В мае 2014 года Олег Царев зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах Украины. В ходе вооруженного конфликта в восточном регионе Украины поддержал идею референдумов Донбасса и Луганщины. В 2015 году после начала уголовного преследования со стороны киевского режима был вынужден переехать в Россию.

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В настоящее время Олег Царев является директором ялтинского санатория имени Кирова. Кроме того, экс-депутат выступает соучредителем в ряде частных предприятий. Нападение на Олега Царева произошло около полуночи на территории санатория, где проживал сам экс-депутат.

Олег Царев женат, у него два сына и дочь. Еще одна дочь политика умерла в возрасте 17 лет от гематомы.

Олег Царев: уголовное преследование

В середине апреля 2014 года против Олега Царева на Украине было возбуждено три уголовных дела за якобы федерализацию территориальной целостности страны и призывы к свержению действующего конституционного строя. Все обвинения были объединены в одно уголовное производство. В мае 2014 года политик попал в швейцарский санкционный список вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, командующим ВДВ Владимиром Шамановым и некоторыми политиками Донбасса.

Олег Царев

Депутат Верховной Рады Украины, лидер движения «Юго-Восток» Олег Царев во время брифинга в Донецке, посвященного вопросам создания совместной конституции, правительства и парламента в Донецкой и Луганской народных республиках, 12 июня 2014 года

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Позже Верховная рада также привлекла Царева к уголовной ответственности, лишив его депутатской неприкосновенности и санкционировав арест. В этот момент Царев находился в Крыму, где и остался после, будучи приговоренным киевским судом к 12 годам лишения свободы. В 2022 году Олег Царев поддержал начало специальной военной операции. Политик заявлял, что это поможет местному народу «освободиться».

Украинские националисты неоднократно публично угрожали Цареву, случались и покушения. Среди угрожавших был олигарх Игорь Коломойский и его помощник, мэр Днепропетровска Борис Филатов. В мае 2014 года неизвестные лица ночью подожгли его дом на Украине. В результате сгорели несколько комнат и гараж вместе с автомобилем. Семьи Царева в этот момент не было дома.

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Кто мог совершить покушение на Олега Царева

Основные подозреваемые в деле покушения на Олега Царева — сотрудники Службы безопасности Украины или главного управления разведки (ГУР) Украины, пояснил «Известиям» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— Это звенья одной цепи: убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, — подчеркнул эксперт.

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Сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова), на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, 21 августа 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Безусловно, есть вариант, что Царев просто стал следующей намеченной жертвой — это основная и рабочая версия произошедшего, которую, скорее всего, будут отрабатывать органы следствия, добавил Михаил Игнатов.

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По его словам, правоохранители будут выяснять, кто находился поблизости в момент покушения, какие контакты у него были. Возможно, его окружение было завербовано сотрудниками СБУ. Также будут рассматривать версию, касающуюся его профессиональной деятельности уже в России: у него могли быть враги и здесь. Также проверят и коммерческую деятельность, которой он занимался, пояснил криминалист.

— Риски повторного покушения или попытки «добить» жертву однозначно могут быть. Я думаю, что в больнице уже организована усиленная охрана из числа Росгвардии или других силовиков, — добавил Михаил Игнатов.

Владлен Татарский

Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего в результате террористического акта в Санкт-Петербурге, на церемонии прощания на Троекуровском кладбище в Москве, 8 апреля 2023 года

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил «Известиям», что место жительства Олега Царева и сфера занятий были всем известны.

— То есть не составляло труда найти его. Учитывая террористические методы противника, вполне логично, что мимо такого они пройти не могли, — добавил Рогов.

По мнению Владимира Рогова, Царев был «глубоко погружен в процессы, происходящие на постукраинском пространстве», и «представлял опасность, поскольку пользовался достаточно большим уважением и признанием людей».

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