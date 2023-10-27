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На бывшего народного депутата Украины Олега Царёва совершено покушение

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На бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царёва совершено покушение с огнестрельным оружием. Об этом 27 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что состояние политика оценивается, как тяжелое. На данный момент он находится в реанимации.

В разговоре с «Известиями» Рогов назвал покушение терактом.

«Был теракт, покушение, [огнестрельное ранение]. Олег в крайне тяжелом состоянии — врачи сейчас борются за его жизнь <...> Главное, чтобы он выжил», — сказал он.

Известно, что инцидент произошел в Крыму.

Царёв был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014 по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).

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